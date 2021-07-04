Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как готовится к выступлению
Как пишет Politeka.net, Надя стала очень популярной украинской певицей благодаря дуэту "Время и Стекло". Группа не так давно распалась и теперь Дорофеева строит сольную карьеру, успев выпустить несколько синглов. Недавно у Нади был первый сольный концерт в Киеве, а теперь звезда решила показать в Инстаграм, как проходит подготовка в выступлению в Одессе.
На кадрах Надя была в топе и джинсах. Красотка сидела в кресле перед зеркалом, снимая себя на телефон. В этот момент девушке делали прическу, орудуя феном и расческой.
"Сегодня снова буду красивой. Одесса", - написала Надя под фотографией.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Самолет потерпел крушение, что известно о жертвах: первые кадры трагедии
Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"
Жена Андрея Шевченко блеснула фигурой в бикини, показав фото с разницей в 15 лет: "Совсем не изменилась"
Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности: "Какие подарки..."
"Жду всех сегодня", - добавила Дорофеева.
На втором фото красотка уже показала стильную прическу, которую ей сделали в салоне. Надя сидела в автомобиле, а за окном можно увидеть дождь.
"Одесса, ну что за погода?", - написала Дорофеева.
Напомним, Дорофеева в коротком топе и прозрачных штанах завелась прямо на сцене
А еще Politeka писала, что Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен схлестнулась в модной битве с Бейонсе
Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева свела с ума Дантеса своими формами в купальнике