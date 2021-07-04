Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как готовится к выступлению

Как пишет Politeka.net, Надя стала очень популярной украинской певицей благодаря дуэту "Время и Стекло". Группа не так давно распалась и теперь Дорофеева строит сольную карьеру, успев выпустить несколько синглов. Недавно у Нади был первый сольный концерт в Киеве, а теперь звезда решила показать в Инстаграм, как проходит подготовка в выступлению в Одессе.

На кадрах Надя была в топе и джинсах. Красотка сидела в кресле перед зеркалом, снимая себя на телефон. В этот момент девушке делали прическу, орудуя феном и расческой.

"Сегодня снова буду красивой. Одесса", - написала Надя под фотографией.

"Жду всех сегодня", - добавила Дорофеева.

На втором фото красотка уже показала стильную прическу, которую ей сделали в салоне. Надя сидела в автомобиле, а за окном можно увидеть дождь.



"Одесса, ну что за погода?", - написала Дорофеева.

Напомним, Дорофеева в коротком топе и прозрачных штанах завелась прямо на сцене

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