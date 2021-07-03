В сети сравнили наряды украинской звезды Нади Дорофеевой и американской поп-дивы Бейонсе

Как сообщает Politeka.net, на Instagram-странице программы "Зірковий шлях" опубликовали фотоколлаж со снимками Дорофеевой и Бейонсе в ярких нарядах и предложили украинцам сравнить, у кого образ более эффектный. И сразу надо сказать, что мнения пользователей разошлись.

Надя Дорофеева запечатлена на фото в кислотном мини-платье с пышными рукавами, которое в украинских бутиках стоит 49 тысяч гривен. В этом наряде звезда появилась на церемонии награждения премии Viva! Awards 2021, которая проходила в мае этого года. А недавно в таком же ярком, и не менее эффектном мини-платье на публике появилась и Бейонсе. Ее наряд еще более короткий, чем у Нади и с глубоким вырезом в зоне декольте.

"Кажется, Бейонсе следит за DOROFEEVA. Недавно певица примерила look, который очень напоминает наряд украинской звезды. Делитесь, чей кислотный образ вам нравится больше – @beyonce или Нади Дорофеевой", - говорится в подписи к фотоколлажу.

Конечно же пользователи тут же начали комментировать публикацию:

"Сравнили, где какая-то Бейонсе, а где Наша Надя", "Можно подумать она знает кто такая Дорофеева, чтобы за ней следить!", "Конечно, Бейонсе. У нее фигура лучше, формы привлекательны. А Надя, так, как вешалка, и платье на ней висит", "На мое мнение, у Нади стильнее, да и на фигуре ее лучше смотрится", "Надя лучше и красивей", "Конечно Бейонсе! У Нади не фигура, а как будто сил у неё нету, выдохлась", "Надя лучше".

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