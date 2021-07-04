Певица Надя Дорофеева показала яркие кадры со своего выступления и призналась, что изменилось из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась фото и видео со своего выступления, на которых появилась в соблазнительном сценическом образе.

На черно-белой фотографии Надя запечатлена на сцене во время небольшого перформанса, она как будто танцует и тянет за собой стойку микрофона, видно, что она заведена. На видео звезда исполняет одну из своих сольных песен, при этом активно двигаясь в такт музыке. На сцену артистка вышла в полупрозрачных темных штанах и коротеньком черном топике, поверх которого накинула короткую синюю курточку.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Не знаю, как жить без сцены и ваших эмоций. Карантин ещё больше показал мне как сильно я люблю концертную атмосферу, ваши улыбки и танцы".

Напомним, Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен схлестнулась в модной битве с Бейонсе: "Как вешалка".

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