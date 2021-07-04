Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як готується до виступу

Як пише Politeka.net, Надя стала дуже популярною українською співачкою завдяки дуету"Время и Стекло". Група не так давно розпалася і тепер Дорофєєва будує сольну кар'єру, встигнувши випустити кілька синглів. Нещодавно у Наді був перший сольний концерт у Києві, а тепер зірка вирішила показати в Instagram, як проходить підготовка у виступу в Одесі.

На кадрах Надя була в топі і джинсах. Красуня сиділа в кріслі перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. У цей момент дівчині робили зачіску, орудуючи феном і гребінцем.

"Сьогодні знову буду красивою. Одеса", - написала Надя під фотографією.

"Чекаю всіх сьогодні", - додала Дорофєєва.

На другому фото красуня вже показала стильну зачіску, яку їй зробили в салоні. Надя сиділа в автомобілі, а за вікном можна побачити дощ.



"Одеса, ну що за погода?",- написала Дорофєєва.

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