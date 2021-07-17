Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в пикантном наряде засветилась вместе с супругом певицы Нади Дорофеевой – Владимиром Дантесом
Как сообщает Politeka.net, такими кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк запечатлена в фиолетовом мини-платье с открытыми плечами.
«Парочка Степан и Одарочка», - подписала она фото.
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Напомним, Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) и Надя Дорофеева поженились в 2015 году. До этого они долго встречались, но рассекретили отношения только в 2013 году.
Напомним, Леся Никитюк, как-то огорошила неожиданным фактом во время съемок шоу "Хто зверху?". Так, во время одного из конкурсов шоу "Правда или ложь" Леся предложила артисту балета Александру Стоянова угадать, встречалась ли она с Дантесом.
«За два года до того, как Надя Дорофеева вышла замуж за Владимира Дантеса, я встречалась с Дантесом», - заявила ведущая во время конкурса "Правда или ложь".
Премьер Национальной оперы Украины Леси не поверил, а история оказалась правдой. Вот только речь шла совсем не о том Дантесе, о котором все подумали.
«В 2013 году в Хмельницком я встречалась с одним парнем из СБУ. У него была фамилия Дантес. А вот звали его Игорь», - сказала Никитюк.
Напомним, счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе.
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