Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в пикантном наряде засветилась вместе с супругом певицы Нади Дорофеевой – Владимиром Дантесом

Как сообщает Politeka.net, такими кадрами телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк запечатлена в фиолетовом мини-платье с открытыми плечами.

«Парочка Степан и Одарочка», - подписала она фото.

Напомним, Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) и Надя Дорофеева поженились в 2015 году. До этого они долго встречались, но рассекретили отношения только в 2013 году.

Напомним, Леся Никитюк, как-то огорошила неожиданным фактом во время съемок шоу "Хто зверху?". Так, во время одного из конкурсов шоу "Правда или ложь" Леся предложила артисту балета Александру Стоянова угадать, встречалась ли она с Дантесом.

«За два года до того, как Надя Дорофеева вышла замуж за Владимира Дантеса, я встречалась с Дантесом», - заявила ведущая во время конкурса "Правда или ложь".

Премьер Национальной оперы Украины Леси не поверил, а история оказалась правдой. Вот только речь шла совсем не о том Дантесе, о котором все подумали.

«В 2013 году в Хмельницком я встречалась с одним парнем из СБУ. У него была фамилия Дантес. А вот звали его Игорь», - сказала Никитюк.

Напомним, счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе.

Как сообщала Politeka, Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"

Также Politeka писала, что Леся Никитюк сообщила о расставании с близким человеком, едва сдерживая слезы: "Все..."