Телеведущая Леся Никитюк рассказала, что произошло
Популярная украинская ведущая успевает активно вести соцсети, где делится с поклонниками самыми личными моментами жизни, передает Politeka.net. Примечательно, что Леся набрала популярность после того, как стала ведущей на шоу "Орел и решка". Сейчас на нее подписаны 3,7 миллиона человек.
В новых сторис Никитюк рассказала, что едва ли может сдержать слезы, ведь рассталась со своей мамой. Как оказалось, звезда отправила своего близкого человека в санаторий в Ирпень, который специализируется на лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Никитюк, ее мать как только прибыла в реабилитационный центр, сразу нашла своих друзей, забыв о дочке, а позже ведущая попрощалась со всеми.
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"Все счастливо! Выздоравливайте, давайте там и не прикидывайтесь больными. Здесь очень приятные люди работают. Врачи, медсестры - очень приятные люди, просто до слез. Все! маму поселила, теперь две недели папа будет на рыбалке", - поделилась Никитюк.
Отметим, Леся Никитюк родилась в обычной семье в Хмельницке. Мама - Екатерина Петровна, отец - Иван Иванович - оба рабочие ОАО «Укрэлектроаппарат».
Телеведущая часто рассказывает о своей семье.
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