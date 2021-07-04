Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как провела прошлую ночь
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка решила в Инстаграм показать, как прошла прошлая ночь на "Новом канале".
На новых фото, которые Леся опубликовала, красотка была в клетчатой накидке и без штанов, сидя на кресле и выставив пятую точку перед водителем "Ле маршрутки" Богданом Богдановичем. Мужчина в этот момент что-то ел, а Леся высунула язык, повернувшись к камере.
На других кадрах можно увидеть Лесю в костюме динозавра, а еще на одном Богдана в розвом костюме.
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"О прошлой ночи", - написала красотка.
Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:
"Розовый фей. Он существует", "Первого фото было достаточно", "У Богдановича классный купальник", "Безобразие какое-то", "Ахаххаха, каждая фотка очень странная", "Леська, дракончик прикольный", "ну почему это так смешно".
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