Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как провела прошлую ночь

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка решила в Инстаграм показать, как прошла прошлая ночь на "Новом канале".

На новых фото, которые Леся опубликовала, красотка была в клетчатой накидке и без штанов, сидя на кресле и выставив пятую точку перед водителем "Ле маршрутки" Богданом Богдановичем. Мужчина в этот момент что-то ел, а Леся высунула язык, повернувшись к камере.

На других кадрах можно увидеть Лесю в костюме динозавра, а еще на одном Богдана в розвом костюме.

"О прошлой ночи", - написала красотка.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Розовый фей. Он существует", "Первого фото было достаточно", "У Богдановича классный купальник", "Безобразие какое-то", "Ахаххаха, каждая фотка очень странная", "Леська, дракончик прикольный", "ну почему это так смешно".

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