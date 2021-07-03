Ведущая Леся Никитюк, известная своим оригинальным чувством юмора, не удержалась, чтобы не прокомментировать пикантное фото бывшего партнера по "Танцях з зірками" Макса Ежова

Так, 25-летний хореограф Ежов накануне выставил необычное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в одних белых трусах. Молодой человек сверкнул подкачанным торсом, вызвав бурю эмоций у представительниц прекрасного пола. Певица Оля Полякова и та же Никитюк не смогли пройти мимо, отметив под постом:

"Ты вдохновился одной известной артисткой, и тоже выложил фото со змеёй?😂😂😂😂😂", - спросила первая, возможно, намекая на недавние кадры Тины Кароль с желтым питоном.

"Это не змея, это удав 😂", - в свою очередь, написала Никитюк.

На этом последняя не остановилась, а решила еще немного времени уделить бывшему партнеру из "Танців" у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Леся еще раз выставила фото Макса, которое всех взбудоражило, и прокомментировала:

"Пока мы укрощаем мужскую команду на шоу "Хто зверху?", кто-то укрощает свою кобру".

Обычные пользователи Сети с жаром обсуждают увиденное:

"Если бы и мозг так впечатлял женщин, жизнь была бы круче"; "Твою ж мать 🔥Откровенно ❤️"; "Та можно было трусы и не одевать уже 😂"; "Я извиняюсь, но белье нужно носить по размеру, у вас трусишки маловаты)".

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