Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка также активно ведет социальные сети, где делится чаще всего забавными фото и видео.

Этот раз не стал исключением, ведь Леся в ТикТок опубликовала смешное видео. Красотка в кружевном платье, бретельки которого спустила с плеч, а также корсете стояла на улице. Никитюк развернулся спиной, пока подружка держала Лесю за шнурки. Девушка дергала шнурки, представляя, что заводит Никитюк, как мотоцикл. В итоге телеведущая потрясла ягодицами под звуки байка.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Года берут свое - с первого раза не заведешь", "Леся - красотка", "Красотка как всегда", "Леська лучшая", "Пила "Дружба".

Напомним, Никитюк высмеяла экс-партнера по "Танцях з зірками", показав его в трусах

А еще Politeka писала, что Никитюк вынуждена скрывать "пожеванное" лицо после съемок с Поляковой и Каминской

Также Politeka сообщала, что Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности



