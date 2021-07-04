Телеведущая Леся Никитюк произвела фурор новой прической

Известная телеведущая показала кадры на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Леся Никитюк позировала с пышной копной кудрявых белокурых волос. Она была одета в короткое голубое платье.

«Девушки, хотите быть счастливыми... Не обматывайте себе😎 Всем хороших выходных», - написала она.

Кадру вызвали бурную реакцию пользователей Сети. Никитюк сравнили со сказочной Мальвиной и куклой Барби.

«Современная Мальвина», «На этом фото ты реально крутая. Очень красивая», «Сила Доширака в действии», «Это что Рафик?», «Боже какая красотка», «Барби», «Лесюня, сними с головы Доширак», «Ох, Лэся, накрутила так накрутила», «Леся, тебе кудряшки очень идут», - пишут в комментариях.

Отметим, поскольку в локации снииимка отмечен "Укртелефильм", похоже, что это образ для съемок.

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