Телеведущая Леся Никитюк поучаствовала в фотосессии с известным украинцем
Леся Никитюк ужа давно завоевала любовь украинцев, передает Politeka.net. Красотка участвует в разных фотосессиях, примеряя самые красивые образы.
Известно, что Леся ведет с коллегой, Сергеем Притулой, шоу "Хто Зверху". Оба снялись в фотоссеии для указанной программы, представ в ярких образах.
В частности, Леся Никитюк позировала в голубом мини-платье, благодаря которому можно было рассмотреть стройные ножки. Телеведущая "залепила" локтем своему коллеге ради смешного кадра.
На втором фото блондинка позировала в шортиках, а к ее спине прижался Притула.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Дожди и грозы ударят по Украине с новыми силами, но жара не отступает: каким будет начало недели
Погода разбушевалась в Украине в середине лета, кадры опасной стихии: снег, потопы и не только
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Тину Кароль в коротких шортах засняли на яхте с молодым брюнетом: "Такие большие ноги..."
"Не могу удержаться, но не показать тебе эти фото @lesia_nikituk и @siriy_ua, украшающие стены студии # ХтоЗверху этого года 🌚
Новый сезон уже на подходе, съемки завершены". - написали авторы поста.
За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:
"Хто зверху 100 будет ? Чтобы все звезды седые с палками бегали-прыгали", "Очень красивые", "Какие красивые 😍", "Это именно любимое шоу. Бегу с работы и сразу включаю телек 😍🔥", "Какие ножки у Леси 😍😍😍😍", "Супер🔥 любимая передача ❤️", "Когда будут показывать новый сезон? Очень жду😍".
Напомним, что Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки
Также Politeka писала, что Никитюк в мини-платье и с букетом показала свадьбу, утерев нос подружкам