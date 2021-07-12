Телеведущая Леся Никитюк поучаствовала в фотосессии с известным украинцем

Леся Никитюк ужа давно завоевала любовь украинцев, передает Politeka.net. Красотка участвует в разных фотосессиях, примеряя самые красивые образы.

Известно, что Леся ведет с коллегой, Сергеем Притулой, шоу "Хто Зверху". Оба снялись в фотоссеии для указанной программы, представ в ярких образах.

В частности, Леся Никитюк позировала в голубом мини-платье, благодаря которому можно было рассмотреть стройные ножки. Телеведущая "залепила" локтем своему коллеге ради смешного кадра.

На втором фото блондинка позировала в шортиках, а к ее спине прижался Притула.

"Не могу удержаться, но не показать тебе эти фото @lesia_nikituk и @siriy_ua, украшающие стены студии # ХтоЗверху этого года 🌚

Новый сезон уже на подходе, съемки завершены". - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Хто зверху 100 будет ? Чтобы все звезды седые с палками бегали-прыгали", "Очень красивые", "Какие красивые 😍", "Это именно любимое шоу. Бегу с работы и сразу включаю телек 😍🔥", "Какие ножки у Леси 😍😍😍😍", "Супер🔥 любимая передача ❤️", "Когда будут показывать новый сезон? Очень жду😍".



