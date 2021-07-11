Телеведущая Леся Никитюк удивила новым видео из салона красоты

Как передает Politeka.net, соответственными кадрами поделилась на своей страничке в Instagram.

Звездная телеведущая активно ведет свою страничку в соцсетях и не стесняется показать личное – она делится кадрами из дома, рассказывает о своих буднях или хвастается образами из гримерки, пока готовится к съемкам шоу.

Леся также является частым гостем в салонах красоты и делится результатами работы со специалистами.

"Ендосфера, моя третья процедура. Хочу проходить весь курс. Это очень шикарная подтяжка и антицеллюлитная программа. Сначала я думала, что это маркетинг, но оно работает. Я лежу, а оно работает", - отметила Никитюк.

Судя по всему, процедура приносила ей истинное удовольствие, поскольку артистка даже едва не расплакалась.

"Господи, как круто не работать, лежать... И чтобы тебя вот так массажировали. О Боже как хорошо...", - поделилась своими впечатлениям телеведущая.

Стоит отметить, что аппарат эндосфера изначально предназначался для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью интенсивного воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту.

Также процедура помогала улучшить венозный кровоток и повысить мышечный тонус.

Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".

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