Телеведущая Леся Никитюк удивила новым видео из салона красоты
Как передает Politeka.net, соответственными кадрами поделилась на своей страничке в Instagram.
Звездная телеведущая активно ведет свою страничку в соцсетях и не стесняется показать личное – она делится кадрами из дома, рассказывает о своих буднях или хвастается образами из гримерки, пока готовится к съемкам шоу.
Леся также является частым гостем в салонах красоты и делится результатами работы со специалистами.
"Ендосфера, моя третья процедура. Хочу проходить весь курс. Это очень шикарная подтяжка и антицеллюлитная программа. Сначала я думала, что это маркетинг, но оно работает. Я лежу, а оно работает", - отметила Никитюк.
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Судя по всему, процедура приносила ей истинное удовольствие, поскольку артистка даже едва не расплакалась.
"Господи, как круто не работать, лежать... И чтобы тебя вот так массажировали. О Боже как хорошо...", - поделилась своими впечатлениям телеведущая.
Стоит отметить, что аппарат эндосфера изначально предназначался для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью интенсивного воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту.
Также процедура помогала улучшить венозный кровоток и повысить мышечный тонус.
Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".
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