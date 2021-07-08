Телеведущая Леся Никитюк похвасталась образом в честь праздника Ивана Купала

Ведущая пользуется большой популярностью в Украине, передает Politeka.net. В своем Инстаграм Никитюк часто предстает в интересных образах.

В этот раз блондинка примерила длинную сорочку и венок в честь праздника Ивана Купала, который праздновался с 6 на 7 июля. Кроме этого, она дополнила образ жемчугом и макияжем в нежных тонах.

"Вчера мы с девчонками как жемчужины сплелись в единое ожерелье и отпраздновали Ивана Купала)

Было весело, вкусно и по душам...", - написала ведущая.

За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какая шИкарнааая❤️❤️❤️😍😍😍", "Как же хорошо !!!!", "вы очень красивые", "Лесные мавки😍🔥", "Какая красивая барышня!", "Такие волшебные украиночки😍😍😍. А жемчуг вам не очень надо 😉, ибо вы сами невероятно прекрасные жемчужины 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 "," Какая же ты красавица, Лесечка! ❤️❤️ "," Леся !!! Ну прям Роксолана 😘🔥 ♥ ️", - написали пользователи сети.

Отметим, на страницу Леси Никитюк в Инстаграм подписаны 3,7 миллиона пользователей сети. Звезда стала популярной после того, как стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Сейчас звезда продолжает сниматься в различных проектах.

Напомним, что Никитюк вынуждена скрывать "пожеванное" лицо после съемок с Поляковой и Каминской

Также Politeka писала, что Леся Никитюк, затусив с Зарицкой из KAZKA, спела как Тина Кароль