Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как отдыхает на украинском фестивале " Atlas Weekend" в компании звезд

Уже несколько дней в Киеве проходит фестиваль музыки, в котором принимают участие как звезды украинской эстрады, так и зарубежной, передает Politeka.net.

В частности, 6 июля на сцене выступила украинская певица Тина Кароль. Телеведущая Леся Никитюк показала, как "отрывается" под песни популярной исполнительницы.

В частности, звезда ТВ "затусила" в компании Александры Зарицкой - солистки группы "KAZKA". Никитюк запела почти как Кароль ее композицию "Ноченька", и к ней присоединилась Зарицкая.

"Посмотрите, какая красота! Как такое может быть? Тина - волшебница", - произнесла Никитюк, показав сцену.

"Тина - разрыв", - подписала кадры телеведущая.

Позже Леся подпела песню "Красиво".

К слову, Леся Никитюк уже попробовала себя в роли певицы. В начале прошлого года телеведущая презентовала песню "Ями", которая стала саундтреком к авторской телепрограмме «LeМаршрутка».

Отметим, Тина Кароль на фестивале " Atlas Weekend" устроила полноценное выступление, которое длилось 55 минут. Артистка поменяла несколько образов, а одну из песен исполнила с удавом на шее. Выступление артистки вызвало восторг.

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