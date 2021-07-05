Певица Даша Астафьева по-дружески "подколола" подругу, ведущую Лесю Никитюк

Девушки частенько бывают на одних и тех же мероприятиях, в том числе мелькают вместе на различных проектах. На днях завершились съемки очередного сезона шоу "Хто зверху" с Никитюк и Сергеем Притулой в качестве ведущих. Астафьева, которая принимала участие в финальном выпуске, исподтишка засняла Лесю, которая расслабилась и не знала, что находится под прицелом камеры.

Даша опубликовала забавный кадр в "сториз" в Инстаграм, показав тем самім подругу в неприглядном свете, передает Politeka.net. Никитюк сидела на ступеньках, сгорбившись и широко расставив ноги, с безучастным выражением лица.

"Вчера влюбилась", - с теплом и небольшой издевкой подписала кадр Астафьева.

"Я такая в жизни... да", - подтвердила Леся, добавив грустный смайлик. Надеемся, что шутка никак не повлияет на отношения звездных подруг.

Отметим, в шоу "Хто зверху" принимают участие две команды - мужская и женская. Дуэль сильного и прекрасного полов делится на раунды, состоящие из блицопросов, различных конкурсов и соревновательных игр. Кроме того обсуждаются темы, которые мужчины и женщины в присутствии друг друга не поднимают. Победитель получает в качестве приза денежную сумму.

Напомним, Никитюк высмеяла экс-партнера по "Танцях з зірками", показав его в трусах: "Укрощает свою кобру"

Как сообщала Politeka, Астафьева с глубоким декольте заворожила эффектным видом и голосом

Также Politeka писала, что Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности