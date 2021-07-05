Певица Даша Астафьева по-дружески "подколола" подругу, ведущую Лесю Никитюк
Девушки частенько бывают на одних и тех же мероприятиях, в том числе мелькают вместе на различных проектах. На днях завершились съемки очередного сезона шоу "Хто зверху" с Никитюк и Сергеем Притулой в качестве ведущих. Астафьева, которая принимала участие в финальном выпуске, исподтишка засняла Лесю, которая расслабилась и не знала, что находится под прицелом камеры.
Даша опубликовала забавный кадр в "сториз" в Инстаграм, показав тем самім подругу в неприглядном свете, передает Politeka.net. Никитюк сидела на ступеньках, сгорбившись и широко расставив ноги, с безучастным выражением лица.
"Вчера влюбилась", - с теплом и небольшой издевкой подписала кадр Астафьева.
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"Я такая в жизни... да", - подтвердила Леся, добавив грустный смайлик. Надеемся, что шутка никак не повлияет на отношения звездных подруг.
Отметим, в шоу "Хто зверху" принимают участие две команды - мужская и женская. Дуэль сильного и прекрасного полов делится на раунды, состоящие из блицопросов, различных конкурсов и соревновательных игр. Кроме того обсуждаются темы, которые мужчины и женщины в присутствии друг друга не поднимают. Победитель получает в качестве приза денежную сумму.
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