Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новыми кадрами в Инстгарм

Как пишет Politeka.net, Леся является популярной украинской телеведущей. Красотка на днях провела последний выпуск "Хто зверху". Девушка участвует также и в других проектах, в частности, в шоу "Le Маршрутка", где ей помогает соведущий Игорь Новинчук (Богдан Богданович). И Леся решила в Инстаграм показать, как ей помогает мужчина.

На кадрах Леся позировала в стильном костюме с поясом и сумочкой на плече. Красотка стояла перед зеркалом, снимая на телефон себя. После этого Никитюк показала Новинчука, который был рядом в белых футболке и штанах. Игорь в руках держал пакеты с мусором, а на плечах были лямки от рюкзака.

"Ты можешь мужчины и не иметь, но друга иметь обязан. Особенно, который мусор выносит. В белом костюме", - сказала Леся, шутя.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь они были опубликованы в сторис Инстаграм.

Напомним, победитель "Голосу країни" после Леси Никитюк "переключился" на звезду Женского квартала

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