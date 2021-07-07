Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как отпраздновала народный праздник Ивана Купала
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезды появилось яркое фото с праздника. Никитюк была одета в лучших традициях Ивана Купала – на ней было длинное белое платье с вышивкой и роскошный венок из цветов и трав.
На одном из фото Никитюк забралась в воду, приподняв подол платье. Снимок получился весьма пикантным, потому что звезда засветила свои стройные ножки. На втором фото красотка позировала с подружками, которые тоже были одеты в национальные костюмы.
«Волшебный вечер с друзьями», - подписала фото Никитюк.
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В комментариях ей и ее подружкам-красоткам оставили массу приятных слов.
«Русалочка», «Какие невероятно красивые украиночки!», «Боже, какая красота!», «Ивановна с праздником Вас», «Вау! Ноги есть! Купала удался», «Какие красивые. Настоящие лесные красавицы», «Мавка лесная», - пишут пользователи сети.
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