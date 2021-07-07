Популярна телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на українському фестивалі "Atlas Weekend" у компанії зірок

Вже кілька днів у Києві проходить фестиваль музики, в якому беруть участь як зірки української естради, так і зарубіжної, передає Politeka.net.

Зокрема, 6 липня на сцені виступила українська співачка Тіна Кароль. Телеведуча Леся Нікітюк показала, як "відривається" під пісні популярної виконавиці.

Зокрема, зірка ТБ "затусила" в компанії Олександри Зарицької - солістки групи "KAZKA". Нікітюк заспівала майже як Кароль її композицію "Ноченька", і до неї приєдналася Зарицька.

"Подивіться, яка краса! Як таке може бути? Тіна-чарівниця", - вимовила Нікітюк, показавши сцену.

"Тіна-розрив", - підписала кадри телеведуча.

Пізніше Леся підспівала пісню"Красиво".

До слова, Леся Нікітюк вже спробувала себе в ролі співачки. На початку минулого року телеведуча презентувала пісню "Ями", яка стала саундтреком до авторської телепрограми "LeМаршрутка".

Зазначимо, Тіна Кароль на фестивалі "Atlas Weekend" влаштувала повноцінний виступ, який тривав 55 хвилин. Артистка поміняла кілька образів, а одну з пісень виконала з удавом на шиї. Виступ артистки викликав захват.

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