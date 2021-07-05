Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала новими кадрами в Інстгарм

Як пише Politeka.net, Леся є популярною українською телеведучою. Красуня днями провела останній випуск"Хто зверху". Дівчина бере участь також і в інших проектах, зокрема, в шоу "Le Маршрутка", де їй допомагає співведучий ігор Новінчук (Богдан Богданович). І Леся вирішила в Instagram показати, як їй допомагає чоловік.

На кадрах Леся позувала в стильному костюмі з поясом і сумочкою на плечі. Красуня стояла перед дзеркалом, знімаючи на телефон себе. Після цього Нікітюк показала Новінчука, який був поруч у білих футболці і штанях. Ігор в руках тримав пакети зі сміттям, а на плечах були лямки від рюкзака.

"Ти можеш чоловіки і не мати, але одного мати зобов'язаний. Особливо, яке сміття виносить. У білому костюмі", - сказала Леся, жартуючи.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже вони були опубліковані в сторіс Instagram.

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