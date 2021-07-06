Відома українська співачка Леся Нікітюк показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня нещодавно провела останній випуск сезон " Хто зверху?", а цього разу вирішила порадувати фанатів ефектною фотосесією в Instagram.

На нових фото Леся була в мереживному міні, бретельки якого спустила з плечей, а також зеленому корсеті з зав'язками на спині. Красуня покрутилася біля стійки замовила каву на декількох фотографіях.

"Добрий ранок!

Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля кіосків"»

Як вам?",- написала Леся.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Коли сказали що в кав'ярні буде колишній", "як завжди - красуня", "Білосніжка втекла від гномів", "в такому прикиді краще в Луврі", "Ох, Леся Іванівна. Щоб всі дівчата біля кіосків такими спокусливими були, а чоловіки тоді б як коти навесні зникли", "я-то спочатку подумала, що це десь в глушині Європи або на ринку Занзібару".

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