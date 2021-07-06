Известная украинская певица Леся Никитюк показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка недавно провела последний выпуск сезон "Хто зверху?", а в этот раз решила порадовать фанатов эффектной фотосессией в Инстаграм.
На новых фото Леся была в кружевном мини, бретельки которого спустила с плеч, а также зеленом корсете с завязками на спине. Красотка покрутилась у стойки заказала кофе на нескольких фотографиях.
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Как вам?", - написала Леся.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Когда сказали что в кофейне будет бывший", "Как всегда - красотка", "Белоснежка сбежавшая от гномов", "В таком прикиде лучше в Лувре", "Ох, Леся Ивановна. Чтобы все девушки возле ларьков такими соблазнительными были, а мужчины тогда бы как коты весной исчезли", " я-то сначала подумала, что это где-то в захолустьях Европы или на рынке Занзибара".
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