Известная украинская певица Леся Никитюк показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка недавно провела последний выпуск сезон "Хто зверху?", а в этот раз решила порадовать фанатов эффектной фотосессией в Инстаграм.

На новых фото Леся была в кружевном мини, бретельки которого спустила с плеч, а также зеленом корсете с завязками на спине. Красотка покрутилась у стойки заказала кофе на нескольких фотографиях.

"Добрий ранок!

Заказала себе «профессионального фотографа девушек возле ларьков»)

Как вам?", - написала Леся.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда сказали что в кофейне будет бывший", "Как всегда - красотка", "Белоснежка сбежавшая от гномов", "В таком прикиде лучше в Лувре", "Ох, Леся Ивановна. Чтобы все девушки возле ларьков такими соблазнительными были, а мужчины тогда бы как коты весной исчезли", " я-то сначала подумала, что это где-то в захолустьях Европы или на рынке Занзибара".

Напомним, победитель "Голосу країни" после Леси Никитюк "переключился" на звезду Женского квартала

А еще Politeka писала, что Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк на роскошной свадьбе "запала" на свидетеля



