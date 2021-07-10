Ведущая Леся Никитюк в романтическом образе обескуражила фанатов неожиданными кадрами

33-летняя звезда, которую все помнят и любят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Длинноногая блондинка, скрывающая свою личную жизнь, неожиданно засветилась на свадьбе - Леся выдавала замуж очередную подругу. Ведущая принарядилась по такому случаю, надев плиссированное мини-платье небесного оттенка.

"А я на свадьбу)", - подписала кадры звезда, похваставшись романтическим образом.

Правда, это была бы не Никитюк, если бы обошлось без конфуза. Так, ведущая успела отличиться.

"Не то, чтобы я вечная холостячка, но присылает подружка геолокацию "срочно в "готово". Я вообще не поняла, думала, ресторан... а, оказывается, есть сервис "Готово!", где принимаются документы", - рассказала Леся.

"Вооружившись" букетиком, Никитюк не преминула случаем козырнуть длинными стройными ножками, утерев нос другим подружкам невесты.

"Все красивые, я самая высокая, как обычно. Такая вот у меня судьба...", - вздыхала она.

"Ты самая красивая", - подтвердили ее подруги.

"Просто такая уродилась", - согласилась с ними Леся в своей иронической манере.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк залезла в воду, соблазнительно приподняв платье: «Русалочка».

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