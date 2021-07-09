Украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила длиной ног в экстра-мини

Как пишет Politeka.net, артистка показала фото и видео с популярного фестиваля Atlas Weekend. Она выбрала для выхода в свет экстремально коротенькие шорты, которые оголили ее невероятно длинные ноги. Также эффектная блондинка одела миниатюрный топ, похожий на верх от купальника. Сверху звезда набросила белую рубашку.

Красотка стояла на фоне сцены, демонстрируя себя во всей красе. На фото ноги Никитюк выглядели особенно длинными.

«Вчера был разрыв!!! Спасибо @atlasweekend за эмоции за @v_serduchka. Можно еще? Пожалуйста», - подписала фото звезда.

В комментариях Никитюк оставили массу приятных слов.

«Украинская Бузова», «Леся, это не фото, это бомба», «Вау, ты такая красивая», «Ничем не удивила:), как всегда Гарнюня», «Ах, эти ноги от ушей», «Вот это у Леси ноги!», «Леся, вы супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк залезла в воду, соблазнительно приподняв платье: «Русалочка».

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в белой сорочке и жемчугах впечатлила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк и Полякова не сдержались, обратившись к Сумской: "Боже, Оля...".