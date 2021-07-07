Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала народне свято Івана Купала

Як пише Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося яскраве фото зі свята. Нікітюк була одягнена в кращих традиціях Івана Купала - на ній була довга біла сукня з вишивкою і розкішний вінок з квітів і трав.

На одному з фото Нікітюк забралася у воду, піднявши поділ сукні. Знімок вийшов вельми пікантним, тому що зірка засвітила свої стрункі ніжки. На другому фото красуня позувала з подружками, які теж були одягнені в національні костюми.

"Чарівний вечір з друзями", - підписала фото Нікітюк.

У коментарях їй і її подружкам-красуням залишили масу приємних слів.

"Русалочка", "Які неймовірно красиві україночки!", "Боже, яка краса!", "Іванівна зі святом Вас", "Вау! Ноги є! Купала вдався", "Які красиві. Справжні лісові красуні", "Мавка Лісова", - пишуть користувачі Мережі.

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