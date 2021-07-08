Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася образом на честь свята Івана Купала

Ведуча користується великою популярністю в Україні, передає Politeka.net. У своєму Instagram Нікітюк часто постає в цікавих образах.

Цього разу блондинка приміряла довгу сорочку і вінок на честь свята Івана Купала, який святкувався з 6 на 7 липня. Крім цього, вона доповнила образ перлами і макіяжем в ніжних тонах.

"Вчора ми з дівчатами як перлини сплелися в єдине намисто і відсвяткували Івана Купала)

Було весело, смачно і по душах...",- написала ведуча.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Яка шИкарнааа❤️❤️❤️😍😍😍", "як же добре !!!!", "ви дуже красиві", "лісові мавки😍 🔥", " яка красива панночка!", "Такі чарівні україночки😍 😍 😍. А перли вам не дуже треба 😉, бо ви самі неймовірно прекрасні перлини🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " яка ж ти красуня, Лесечко! ❤ ️ ❤ ️ ", "Леся !!! Ну прям Роксолана😘 🔥♥️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на сторінку Лесі Нікітюк в Instagram підписані 3,7 мільйона користувачів мережі. Зірка стала популярною після того, як стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка". Зараз зірка продовжує зніматися в різних проектах.

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