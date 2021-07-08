Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в 16 лет

Как пишет Politeka.net, 54-летняя Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Красотка решила в этот раз вспомнить, как проходили первые в жизни съемки, когда девушке всего было 16 лет:

"Именно на праздник Ивана Купала вспомню свои первые в жизни съемки в Яреськах (Полтавщина) ... «Вечера на Хуторе близ Диканьки» ... Первая роль в кино, милые сердцу воспоминания ... Я тогда сыграла Панночку, музу Гоголя и дочь Сотника практически без проб.А привела меня к режиссеру Юрию Ткаченко, 16-летнюю девочку, которая только поступила в театральный, моя сестра Наталья, за что ей очень вдячна.В этих эпизодах настоящий дух купальского праздника, невероятная атмосфера ... Здесь мы, кстати, очень схожи с @annborisyuk".

Оля сопроводила текст видео, которое опубликовала в Инстаграм. На кадрах красотка была совсем юной.

"Очень круто", - написала Леся Никитюк.

"Боже Оля! Ты прекрасна! Как солнце!", - написала Оля Поякова.

Нагадаємо, 54-летняя Сумская рванула в романтический отпуск с экс-участником "Голосу країни"

А еще Politeka писала, что Сумская неожиданно засветилась с бывшим мужем и Борисюком вместе, кадры

Также Politeka сообщала, что дочь Сумской в мини-шортах и купальнике показала фигуру после двух родов



