Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась эмоциями после матча сборной Украины против Швеции

Как известно, вчера сборная Украины играла матч на "Евро 2020" против Швеции.

Победный гол на 120-й минуте забил Артем Довбик, чем и восхитилась украинская исполнительница и решила бурно выразить свое восхищение в сети всем участникам команды. Поздравление с победой и прохождением в четвертьфинала Ольга оставила не одна, многие фанаты поддержали Сумскую.

«А вот и наш прекрасный Артем Довбик, который принес победу сборной Украины в матче со сборной Швеции! 👏🏻👏🏻👏🏻Довбику неделю назад исполнилось 24 года. Похоже, у действительно талантливого нападающего - редкий талант в наше время. Артем из Черкасс.

Его первым тренером был Алексей Блоха! Сейчас Довбик является игроком команды "Днепр-1". Были слухи, что им интересуется киевское "Динамо" и несколько европейских клубов» - рассказала Ольга под серией кадров команты.

Поклонники также поддержали:

«Сердце разрывает от радости и гордости за наших невероятно талантливых ребят!; Избили, как шведов под Полтавой !!!; Гордимся нашей сборной и их тренером Андреем Шевченко! 👏; Горжусь, наши лучшие 🔥; кричала от радости на всю хату😂😍; Поздравляю с победой🔥Молодцы ребята 👏».

Напомним, что Ольга Сумская без макияжа пожаловалась на недостатки своей внешности: "Молодец, что не боитесь...".

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