Актриса Ольга Сумская затронула актуальную тему для всех женщин и не только
Так, 54-летняя звезда много времени уделяет ведению Инстаграм-блога. Ольга выставляет кадры не только своих профессиональных будней, но и из личной жизни. Актриса частенько дает поклонникам бьюти-советы, ведь многие восхищаются ее моложавостью и интересуются, каким образом звезде удается сохранять цветущий и здоровый вид.
В новом посте Сумская рассказала и показала чудо-средство - бальзам с воском мимозы отечественного производства, котрый, по словам актрисы, можно наносить на все части тела, где есть раздражение, к примеру, сухость, как у нее, передает Politeka.net.
"Я даже приспособила этот бальзамчик в кино! 🎬На крупном плане, под софитами (специальный киношный свет) кожа быстро теряет влагу, особенно губы! 👄Поэтому, наношу «Особый уход» как блеск, но он выглядит очень природно. Аромат МИМОЗЫ очень нежный! Состав - то, что я люблю: natural! 🌼", - поделилась Ольга, добавив, что использует бальзам ежедневно.
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На кадрах актриса предстала без капли косметики, продемонстрировав свою натуральную внешность. Публика сразу же кинулась комментировать:
"Молодец, что не боитесь без макияжа"
"Сама естественность, без майкапа супер!!! Совершенно красиво"
"Такая красивая! ❤️"
"Оленька, прекрасно выглядите без макияжа🔥👏❤️"
Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.
Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".