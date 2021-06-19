Актриса Ольга Сумская появилась в неожиданной компании на утренней пробежке
Как передает Politeka.net, соответственными кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
54-летняя актриса не перестает удивлять украинцев своей внешностью. Сумская выглядит намного моложе своих лет и, возможно, одной из причин этого является занятия спортом.
"Пробежку никто не отменял. Сегодня вышла с двумя собачками. Джесси не очень, а Жасмин тащит всех", - поделилась актриса.
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Вернувшись домой, Сумская приняла контрастный душ.
Ранее мы сообщали, что актриса опубликовала в своем микроблоге яркое фото в вышиванке, а в подписи к нему рассказала о своем первом визите в Киев.
"Мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, он показался мне родным", - рассказала Сумская о поездке.
Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.
Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".