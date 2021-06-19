Актриса Ольга Сумская появилась в неожиданной компании на утренней пробежке

Как передает Politeka.net, соответственными кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

54-летняя актриса не перестает удивлять украинцев своей внешностью. Сумская выглядит намного моложе своих лет и, возможно, одной из причин этого является занятия спортом.

На этот раз компанию на утренней пробежке ей составили домашние любимцы - Джессика и Жасмин.

"Пробежку никто не отменял. Сегодня вышла с двумя собачками. Джесси не очень, а Жасмин тащит всех", - поделилась актриса.

Вернувшись домой, Сумская приняла контрастный душ.

Ранее мы сообщали, что актриса опубликовала в своем микроблоге яркое фото в вышиванке, а в подписи к нему рассказала о своем первом визите в Киев.

"Мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, он показался мне родным", - рассказала Сумская о поездке.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".