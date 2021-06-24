Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как отдыхает
Звезда после многочисленных съемок решила отдохнуть с семьей на море, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка любит украинские курорты.
В частности, Сумская поделилась архивными кадрами того, как она вместе с мужем развлекались в Бердянске и Яремче.
Красотка опубликовала несколько соответствующих фото в своем сторис Инстаграм. На фото обворожительная Сумская позировала в купальниках, благодаря которым можно было рассмотреть ее идеальную фигуру.
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Супруг Ольги, артист Виталий Борисюк, поднял свою супругу, демонстрируя мышцы.
На новом же видео Сумская позировала также в купальнике. В этот раз она с семьей отправилась в город Южное Одесской обрасти.
Звезда показала красивую фигуру, а также лицо без макияжа.
"Наконец-то! Хотя море немного холодное, мы нырнем", - рассказала актриса, не скрывая своей радости.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис такой возможности нет.
Напомним, Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились в 1996 году. Пара создала крепкий союз и спустя долгие годы сохраняет теплые чувства друг к другу.
Отметим, актриса ради Борисюка бросила своего первого мужа, актера Евгения Паперного. Последний тяжело перенес расставание с супругой, однако все-таки решил не мешать счастью пары.
А в 2002 году у Сумской и Борисюка родилась дочь.
Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.
Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".