Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась новыми кадрами с украинцами

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Сейчас у Сумской гастрольный тур. Вместе с труппой она ездит по городам Украины. Между спектаклями иногда появляется время и отдохнуть.

Так перед выступлением в Южном Сумская отдохнула на местном пляже.

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А после спектакля актриса снова отправилась в путь, впереди – спектаклю в Кременчуге.

Сумская записала сторис находясь уже в поезде. Она показала цветы, которые ей подарили поклонники. Букет из желтых хризантем она забюрала с собой.

Также артистка пожаловалась на жару.

«Боже, какая жара. Надеюсь, что сейчас включат кондиционеры», - сказала она.

Сторис Сумская записывала, применив специальный фильтр, который изменил вид ее глаза.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".