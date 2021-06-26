Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась новыми кадрами с украинцами
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.
Сейчас у Сумской гастрольный тур. Вместе с труппой она ездит по городам Украины. Между спектаклями иногда появляется время и отдохнуть.
Так перед выступлением в Южном Сумская отдохнула на местном пляже.
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А после спектакля актриса снова отправилась в путь, впереди – спектаклю в Кременчуге.
Сумская записала сторис находясь уже в поезде. Она показала цветы, которые ей подарили поклонники. Букет из желтых хризантем она забюрала с собой.
Также артистка пожаловалась на жару.
«Боже, какая жара. Надеюсь, что сейчас включат кондиционеры», - сказала она.
Сторис Сумская записывала, применив специальный фильтр, который изменил вид ее глаза.
Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.
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