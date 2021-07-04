Известная украинская актриса Ольга Сумская показалась в обществе бывшего мужа Евгения Паперного и текущим партнером актером Виталием Борисюком

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в официальных отношения с 1987 по 1991 год. У пары есть совместная дочь - Антонина Паперная, которая строит карьеру в Москве. После развода Ольга вышла замуж через 5 лет за Виталия Борисюка, с которым находится в отношениях по сей день.

На кадрах Ольга сидела в автомобиле на переднем сидении, рядом с Виталием. Сзади можно увидеть бывшего супруга Евгения.

"Наш творческий десант уже выехал в город Житомир. Евгений Васильевич, Виталий Николаевич и сегодня педставление "Сублимация", - сказала Ольга.

"Житомир, встречай. Сублимация любви", - написала под кадами Сумская.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео, ведь оно было в сторис Инстаграм.

Напомним, дочь Сумской в мини-шортах и купальнике показала фигуру после двух родов

А еще Politeka писала, что у Сумской перехватило дух от мускулистого красавчика, имя которого гремит на всю Украину

Также Politeka сообщала, что дочь Сумской с идеальным лицом показала, как выглядит по утрам



