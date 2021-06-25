Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, как проводит жаркий летний день

Юная блондинка пошла по стопам своей звездной матери и стала актрисой. Вот только строит свою карьеру Антонина не в Украине, а в России. Туда она переехала к своему мужу, актеру Владимиру Яглычу. Сейчас пара живет вместе в роскошном особняке и воспитывает двоих детей.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Паперная решила поделиться новым кадром семейной идиллии. На черно-белом фото она показала, как проводит это лето.

На снимке актриса расслабленно полулежит в шезлонге в купальнике и с бокалом в руке. Рядом с ней лежит мужчина, который прикрывает свое лицо соломенной шляпой. И хотя его совсем не видно, можно легко догадаться, что это супруг Антонины. Мужчина расслабляется в одних плавках. Судя по этому снимку, он явно находится в хорошей форме.

«Эй, ты», - подписала кадр Паперная.

Поклонники тут же отреагировали на пост актрисы.

«Стильная фотка», «Стильно горячо», «Ну просто любовь», «Хороши», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Паперная поделилась фото, на котором запечатлена в купальнике и мини-шортах. Летний образ она дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Актриса сидела на краю бассейна поставив ноги на надувной матрас в форме дольки арбуза.

Напомним, дочь Сумской блеснула загорелой фигурой у бассейна, восхитив видом: «Я бы сутками…».

Как сообщала Politeka, дочь Сумской показала, как выглядит ее фигура после двух беременностей: яркое фото в купальнике.

Также Politeka писала, что дочь Сумской блеснула ножками в летнем платье и раскрыла секрет расслабления: "Сродни неделе отдыха на Мальдивах".