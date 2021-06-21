Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась своих отдыхом

Антонина пошла по стопам звездной матери и стала актрисой. Сейчас она вместе с мужем живет в России. Пара воспитывает двоих детей. Паперная активно ведет свой блог, радуя поклонников новыми кадрами. Сейчас за ее страницей следат 58 тісяч человек.

В новом посте Антонина Паперная поделилась фото, сделанным у бассейна, пишет Politeka.net.

«Лето. Люблю», - коротко подписала актриса кадр.

Паперная запечатлена в купальнике и мини-шортах. Летний образ она дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Актриса сидела на краю бассейна поставив ноги на надувной матрас в форме дольки арбуза.

«Какая красота ❤❤❤ а вода какая чистая 🔥🔥🔥 я бы сутками зависала в бассейне», «Красота», - пишут в комментариях.

Отметим, Антонина Паперная и ее возлюбленный Владимир Яглыч во второй раз стали родителями весной прошлого года. Сейчас пара воспитывает дочь Еву и сына Даниила.

В одном из своих постов в Инстаграм актриса рассказала, что за год после родов младшего сына она похудела на 15 килограммов. Спорт Тоня называет своей любовью. Красотка отметила, что быть худой не хочет, но стремится достичь рельефов.

Фото девушки в купальнике свидельствуют о том, что она в прекрасной форме.

Напомним, дочь Ольги Сумской принарядилась и дала ценный совет.

А еще Politeka писала, что игривая дочь Сумской принарядилась, одурманив зоной декольте.

Также Politeka сообщала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве.