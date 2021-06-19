Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная рассказала, как отдыхает от родительских будней, а также показала романтичный образ

Как известно, Антонина пошла по стопам звездной матери и стала актрисой. При этом красотка живет не в Украине, а в России, куда переехала к мужу. Вместе пара воспитывает двоих детей. В новом посте на своей странице в Инстаграм Паперная откровенно призналась, что это бывает утомительно, пишет Politeka.net.

«Мамы меня сейчас поймут. Что такое для меня поход в салон - это что-то сродни недели отдыха на Мальдивах», - написала актриса.

Она в подробностях описала, каким наслаждением для нее становится посещение салона красоты, где она получает массаж и профессиональный уход за лицом и телом.

«Время в этой обстановке летит незаметно и только ты расслабился, а все…пулей мчишь дальше, но такая вся заряженная красивая и ухоженная», - подытожила Паперная.

Она также показала себя в салоне. Для похода за процедурами Антонина выбрала романтичный летний образ. На ней было легкое голубое платье в цветочек, босоножки, а также кокетливая соломенная шляпка. Актриса присела отдохнуть, демонстрируя свои стройные ножки.

Напомним, старшая дочь Сумской в купальнике с секретом блеснула фигурой после вторых родов: кадры.

Как сообщала Politeka, дочь Сумской, переехавшая в Россию, показала, как получает наслаждение: "Тебе очень идет".

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