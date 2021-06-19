Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная рассказала, как отдыхает от родительских будней, а также показала романтичный образ
Как известно, Антонина пошла по стопам звездной матери и стала актрисой. При этом красотка живет не в Украине, а в России, куда переехала к мужу. Вместе пара воспитывает двоих детей. В новом посте на своей странице в Инстаграм Паперная откровенно призналась, что это бывает утомительно, пишет Politeka.net.
«Мамы меня сейчас поймут. Что такое для меня поход в салон - это что-то сродни недели отдыха на Мальдивах», - написала актриса.
Она в подробностях описала, каким наслаждением для нее становится посещение салона красоты, где она получает массаж и профессиональный уход за лицом и телом.
«Время в этой обстановке летит незаметно и только ты расслабился, а все…пулей мчишь дальше, но такая вся заряженная красивая и ухоженная», - подытожила Паперная.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму
Украину накроет трехдневная магнитная буря: названа дата самого сильного удара
"Мама умоляла остаться дома": тела юных украинцев нашли рядом друг с другом, детали трагедии
Три знака Зодиака ждут важные перемены: кому повезет летом
Она также показала себя в салоне. Для похода за процедурами Антонина выбрала романтичный летний образ. На ней было легкое голубое платье в цветочек, босоножки, а также кокетливая соломенная шляпка. Актриса присела отдохнуть, демонстрируя свои стройные ножки.
Напомним, старшая дочь Сумской в купальнике с секретом блеснула фигурой после вторых родов: кадры.
Как сообщала Politeka, дочь Сумской, переехавшая в Россию, показала, как получает наслаждение: "Тебе очень идет".
Также Politeka писала, что дочь Сумской в мини померилась точеными формами с подружкой на тренировке: кадры.