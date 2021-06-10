Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала яркие кадры с летней прогулки

Как сообщает Politeka.net, Антонина Паперная – известная актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка. Девушка замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына. Тоня активно ведет свою страничку в Instagram, где часто делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни в России.

Так, недавно Паперная выложила в сеть две серии снимков, на которых появилась в стильных образах. Так, сначала девушка показала несколько кадров с летней прогулки, на которых запечатлена в интересной локации. Перед камерой она появилась в легком пестром платье средней длины и интересного фасона, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все изгибы. Волосы Тони распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. "Наслаждаемся летом", - подписала снимки девушка.

В другой фотосессии Паперная появилась в совершенно новом образе – она позирует в зеркальной комнате с красивым букетом в руках. Здесь она предстала перед фотографом в синих джинсах и белом топе, поверх которого надела белоснежный пиджак. Ее волосы также небрежно распущены, а на лице более яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру. "А куда смотреть?".

Пользователи в восторге от обеих фотосессий актрисы, ее засыпают комплиментами в комментариях. "Красивая! Супер!", "Со всех ракурсов прекрасна", "Шикарная девушка", "Тоня, вы – звезда! Очень красивая", "Красоты много не бывает", "Красивая", "Тебе очень идет", "Ну такая красивая, невероятная".

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