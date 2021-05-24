Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила стильным видом рядом со звездным мужем
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм российский актер Владимир Яглыч опубликовал фото с вечера, на который пришел вместе с Паперной. Как известно, Тоня и Владимир официально не женаты, хотя актриса уже успела родить мужчине двоих детей.
На свежих фото звезды позировали в похожих нарядах. Антонина надела брючный костюм, который напоминал мужской. Яглыч тоже был в костюме. Парочка смотрелась стильно и гармонично.
«Прошёл первый благотворительный аукцион фонда @encore_charity, на котором было собрано 63млн. рублей, деньги пойдут на программу клеточной терапии онкобольных детей. Творите добро!», - подписал фото Яглыч.
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В комментариях ему оставили несколько отзывов.
«Красивая пара», «Урра», «Благое дело», «Браво», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что звездная пара часто появляется вместе на красных дорожках. Ранее мы писали, что Антонина показывала, как они с мужем ехали на этот вечер. Она поделилась фотографией, сделанной в автомобиле. Поклонники сравнили парочку с голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.
Напомним, что дочь Ольги Сумской в повседневном образе показала, как расслабляется вечером: фото.
А еще Politeka писала, что дочь Сумской в блузе показала, как встречает новый день на балконе: "С самого утра шампанское?".
Также Politeka сообщала, что дочь Сумской, которая живет в России, показала, как и с кем проводит время: "Какая роскошная...".