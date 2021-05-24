Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила стильным видом рядом со звездным мужем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм российский актер Владимир Яглыч опубликовал фото с вечера, на который пришел вместе с Паперной. Как известно, Тоня и Владимир официально не женаты, хотя актриса уже успела родить мужчине двоих детей.

На свежих фото звезды позировали в похожих нарядах. Антонина надела брючный костюм, который напоминал мужской. Яглыч тоже был в костюме. Парочка смотрелась стильно и гармонично.

«Прошёл первый благотворительный аукцион фонда @encore_charity, на котором было собрано 63млн. рублей, деньги пойдут на программу клеточной терапии онкобольных детей. Творите добро!», - подписал фото Яглыч.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Красивая пара», «Урра», «Благое дело», «Браво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что звездная пара часто появляется вместе на красных дорожках. Ранее мы писали, что Антонина показывала, как они с мужем ехали на этот вечер. Она поделилась фотографией, сделанной в автомобиле. Поклонники сравнили парочку с голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

Напомним, что дочь Ольги Сумской в повседневном образе показала, как расслабляется вечером: фото.

А еще Politeka писала, что дочь Сумской в блузе показала, как встречает новый день на балконе: "С самого утра шампанское?".

Также Politeka сообщала, что дочь Сумской, которая живет в России, показала, как и с кем проводит время: "Какая роскошная...".