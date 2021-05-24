Відома актриса Тоня Паперна, донька Ольги Сумської, показала стильний образ бізнес-леді

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна, як і мама, стала популярною актрисою. Красуня живе і будує кар'єру в Росії, де вийшла заміж за іменитого красеня. Не забуває Тоня і про Instagram, де регулярно радує фанатів новим контентом.

Цього разу Паперна опублікувала фото, на якому позувала в піджаку, брюках і блузі. На руці можна побачити у красуні стильну невелику сумочку. Волосся Тоня залишила розпущеним - їх розтріпав легкий вітер. Дівчина додала в "карусель" кілька знімком, на яких позувала на балконі, де стояла урна з попільничкою і келих з п'янким напоєм.

"На костюмі", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Красива", "красивий образ", "вогонь" ," з самого ранку шампанське?".

Повідомлялося, що старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна вразила стильним виглядом поруч зі своїм чоловіком.

На свіжих фото, які Антоніна опублікувала в мережі, актори, судячи з усього, теж зібралися на світський захід. Тоня і Володимир були одягнені в строгі костюми в одному стилі. У Володимира була краватка і підтяжки, а у Антоніни піджак.

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