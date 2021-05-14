Зять украинской актрисы Ольги Сумской Владимир Яглыч показал себя на новых фото

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная пошла по стопам матери и стала актрисой. Девушка выбрала себе в избранники Владимира Яглыча, тоже актера, к которому переехала в Россию. Мужчина, как и красотка, активно ведет Инстаграм, где показывает свою жизнь.

В этот раз Яглыч показал кадры из новой фотосессии. Мужчина был в туфлях, майке и штанах. Маечка была довольно тоненькой и можно легко оценить подкачанный торс красавчика.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бро чуть скромнее давай", "Туфли.. С ними вы просто супер.. Фотомодель.. Вы классный актер, смотрю с удовольствием фильмы с вашим участием. Недавно был фильм с вами и Светланой Ивановой. Жаль, что он короткий. Смотрела бы и смотрела дальше..", "Ого-го Марлон Брандо)", "Один из моих любимых актёров!!", "Во всем прекрасен! Володя", "Да , красивый . Что и говорить то :) Генофонд !".

Сообщалось, что дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная поделилась трогательным совместным фото с мужем.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Паперная решила показать, как проводит время с мужем. Пара запечатлена во время прогулки по Санкт-Петербургу. Даже в начале мая там оказалось очень холодное, поэтому актеры одеты в теплые куртки, а муж Тони не забыл еще и о шапке.

Напомним, дочь Ольги Сумской впечатлила сменой имиджа даже звездную маму, показательный кадр

А еще Politeka сообщала, что дочь Ольги Сумской показала, как проводит время вместе с мужем

Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской показала, как проводит время вместе с мужем



