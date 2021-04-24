Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная показала себя после работы стилиста
Как пишет Politeka.net, Тоня пошла по стопам мамы и стала актрисой. Сейчас красотка живет вместе с мужем в Москве, где активно строит карьеру. Девушка ведет Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов.
В этот раз Паперная опубликовала фото, где позировала в джинсах и блузе перед зеркалом с лампами. Девушка показывала эффектную укладку и свои светлые волосы.
"Король бомбических укладок и самого безупречного блонда в мире Павел Ваан. Спасибо тебе ,мой дорогой!", - написала Тоня под фотографией.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Люблю вашу укладку и вас, вы очень красивая", "Королева стиля", "Вы прекрасна, гены дают результат все-таки".
Мы писали, что старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, прошлась по красной дорожке с любимым мужем.
Так, 22 апреля пара прошлась по красной ковровой дорожке, в честь Московского международного кинофестиваля.
Тоня надела черный брючный костюм, завершив образ утонченными украшениями, а ее муж также выглядел стильно в черном костюме с белоснежной рубашкой и галстуком.
Напомним, старшая дочь Сумской удивила внешним видом после похода к парикмахеру
А еще Politeka писала, что старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве
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