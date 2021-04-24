Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная показала себя после работы стилиста

Как пишет Politeka.net, Тоня пошла по стопам мамы и стала актрисой. Сейчас красотка живет вместе с мужем в Москве, где активно строит карьеру. Девушка ведет Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов.

В этот раз Паперная опубликовала фото, где позировала в джинсах и блузе перед зеркалом с лампами. Девушка показывала эффектную укладку и свои светлые волосы.

"Король бомбических укладок и самого безупречного блонда в мире Павел Ваан. Спасибо тебе ,мой дорогой!", - написала Тоня под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю вашу укладку и вас, вы очень красивая", "Королева стиля", "Вы прекрасна, гены дают результат все-таки".

Мы писали, что старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, прошлась по красной дорожке с любимым мужем.

Так, 22 апреля пара прошлась по красной ковровой дорожке, в честь Московского международного кинофестиваля.

Тоня надела черный брючный костюм, завершив образ утонченными украшениями, а ее муж также выглядел стильно в черном костюме с белоснежной рубашкой и галстуком.

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