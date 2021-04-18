Антонина Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, поделилась своими материнскими буднями

30-летняя девушка, тоже актриса, как и ее мать, сейчас живет в Москве вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем, и двумя детьми - трехлетней дочкой Евой и годовалым сыном Даниилом.

Как передает Politeka.net, Тоня опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором запечатлела забавный момент.

Паперная делала селфи, когда к ней протянулась детская ручка с пультом.

"Ма, включи Три кота", - говорится в подписи. Выражение лица Тони в тот миг бесценно.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Молодым родителям среди подписчиков Паперной оказалось знакомо это чувство недовольства.

"настоящий родитель должен знать пару серий наизусть )", - насмешила универсальным советом Тоня.

"Господи, просто как в зеркало. И Фиксиков, а теперь Малышарики"; "😂как знакомо"; "Три кота, три хвоста 🤭"; "Ахххааа. Нам младшая так же ходит говорит )))"; "Боже, какая жиза😁"; "😂 и у нас они нонстопом, у папы уже дергается глаз, я привыкла🤣"; "У нас сам включает.. 😂 и каждый раз бежит и оповещает" мам, у меня три кота!!", "мам, у меня фиксики!!" и тд😂"; "Восхищаюсь вашим стилем. Каждое фото и видео, пытаюсь вынести максимум полезных советов. 🔥👏 Благодарю", - отреагировали в Сети.

Ранее мы рассказывали, как Паперная растрогала кадрами с сыном. Самого ребенка на фото не видно, а только его ручки и частично ножки. Вместо игрушек ему захотелось "поиграть" с маминым лицом. Крохотной ладошкой тот сначала пощупал мамин рот, а потом пальцем тыкнул ей в нос.