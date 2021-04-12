Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, покорила видом в черном топе

30-летняя артистка успевает следить за тенденциями моды, а также ухаживать за собой, передает Politeka.net. Антонина выглядит безупречно, несмотря на тол, что - она мать двоих детей, совмещающая домашние дела с карьерой.

Кроме того, звезда регулярно балует своих подписчиков в Инстаграм, публикуя новые посты.

На одних из последних размещенных фото цветущая взъерошенная Антонина позировала на улице. Красотка была в черном топе с нескромным вырезом на спине.

Ветер развеивал волосы Антонины, а она смотрела в камеру из-под пышных ресниц и широко улыбалась.

"Улыбайтесь. Это полезно 😉", - написала дочь Сумской.

За час публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Красивая девушка", - написал один из поклонников.

Напомним, Антонина Паперная рассказала, что с детства мать учила ее ухаживать за собой.

"В нашей семье не ухаживать за собой всегда было табу. С детства нас воспитывали, что девочка должна следить за собой каждый день", - призналась Паперная.

Кроме того, что дочь Сумской делает различные маски и ходит на процедуры к косметологу, она также занимается спортом. В приоритете у нее силовые упражнения и кардио.

Также звезда придерживается правильного питания, иногда позволяя себе что-то вредное.

Результат налицо, ведь актриса восхищает внешностью.

Напомним, что дочь Ольги Сумской принарядилась и дала ценный совет: "Это настолько освежает женщину...".

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