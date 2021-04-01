Тоня Паперная, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, удивила радикальными переменами
Как передает Politeka.net, 30-летняя девушка, тоже кстати актриса, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих фото, на которых предстала в неожиданном свете.
Так, хрупкая Тоня решила отойти от романтических образов - девушку, очевидно, потянуло на что-то более жесткое, дерзкое и брутальное.
Светловолосая красотка покрутилась перед камерой в кожаной куртке-косухе, с уже легкой потертостью, ремнями и заклепками. Невооруженным глазом заметно, что куртка ей немного великовата, худенькая дочь Сумской буквально утонула в ней. Пользователи тут же предположили, что девушка "раздела" своего мужа, Владимира Яглыча, ради этого эксперимента.
Также Тоня была в рваных джинсах, дополнив образ небольшой сумочкой через плечо.
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"Красивая косуха, правда? Но не моя...", - подписала кадры звезда.
Одной из первых в комментариях откликнулась ее мать, написав: "Косуха Я.?".
Что имела в виду Ольга, неясно.
"Я думаю этот шифр никто не поймёт 🕵🏼♀️", - ответила ей дочь.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению увиденного:
"...ой, где-то, я её видела..."
"И косуха красивая и Тоня красивая😊😊😊"
"Всё понятно😍Яглыч😄"
"Красивая! Вам идёт!!!! 🔥🔥🔥 Тоже такую хочу"
"Немного потертая или это такая задумка..."
"Вы такая худенькая! А говорит, ещё не в добеременной форме 😮 куда ж ещё меньше?"
"Красоточка😍"
Ранее мы рассказывали, Паперная изумила фотосессией в стильном брючном костюме. На некоторых фото Тоня игриво отодвинула ручку, чтобы получше раскрыть зону декольте, привлекая тем самым еще больше внимания.
"Нарядилась ❤️ 1,2,3,4?", - звезда показала, что для нее значит "нарядиться", дав фанатам возможность выбрать самое лучшее фото.
Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".