Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная выложила в сеть очаровательное фото с маленькой дочкой
Как сообщает Politeka.net, старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина выложила в соцсеть Instagram милую фотографию из кофейни, на которой позирует вместе с маленькой дочкой. Отметим, что Тоня, как и ее звездная мама, тоже актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила ребенка. Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына.
Однако девушка редко показывает своих детей общественности, а фото с ними лишь время от времени появляются в соцсетях Антонины и ее мужа. Тем не менее, в этот раз актриса все же решила порадовать поклонников милым кадром, на котором позирует вместе с маленькой дочкой. Звездная мамочка с малышкой запечатлены за столиком в уютном кафе, и пока Тоня наслаждается кофе, ее дочь занята своими делами.
В подписи к публикации Паперная написала: "Моя оберегает маму от десерта, ну или десерт от мамы". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию актрисы, засыпая ее и малышку комплиментами в комментариях к фото. "Ого, а малая копия Яглыча", "Какая уже девчуля большая выросла, ой красавица будет, берегитесь парни", "Вот уже копия папы Вовы! Дай Бог здоровья Вам и счастья!", "Дочка красотка. Очень на папу похожа", "Голубушка моя", "Ух, какая папина копия", "Евочка очень похожа на папу!", - пишут в комментариях к фото Антонины.
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