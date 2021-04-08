Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная удивила своим видом даже родную мать на новом весеннем фото

Известная украинская актриса театра и кино Антонина Паперная, которая сейчас живет в России, поделилась новым атмосферным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, красотка решила сфотографироваться в машине, продемонстрировав свою новую покупку. На фото Тоня позирует с большим красным цветком в руках. Судя по всему, он растет в горшке и теперь будет украшать жилище актрисы.

Сама Паперная одета в простую кофту в полоску. Свою природную красоту она подчеркнула легким макияжем, а светлые волосы просто расчесала, оставив их свободно спадать на плечи.

«Купила весну. Везу домой», - написала Паперная в подписи к фото.

Глядя на этот снимок, невозможно не заметить, как сильно 30-летняя актриса похожа на свою звездную маму. Обратила на это внимание и сама Сумска, которая написала под снимком дочери: «Сначала подумала, что это мое фото…».

Поклонники Тони также активно комментируют пост.

«Тоня, вы сами как весна», «Такая лапочка», «Невероятно солнечная», «Тоня дарит свет цветку весна в душе, красота в доме», «На Тоне взгляд отдыхает! Легкая, веселая и не грузит!», «Очень похожи…Невероятные», - пишут люди.

Напомним, 30-летняя дочь Сумской показала настоящую харизму, очаровав манящей красотой: «Вся в мать».

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской показала редкий кадр с внучкой украинской актрисы, одно умиление: "Оберегает маму".

Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской, живущая в России, впечатлила внешним видом на прогулке: "Не надо вот эти вот...".