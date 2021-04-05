Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная очаровала элегантной красотой

Как сообщает Politeka.net, будучи еще совсем юной Антонина приняла решение отправиться в Москву учиться в театральном институте им. Бориса Щукина, в который поступила только со второго раза. После окончания училища она начала сниматься в кино. Сейчас на ее счету более 25 работ.

Несмотря на события в Украине, дочь Сумской решила остаться работать в России. Поспособствовала этому и встреча с популярным актером Владимиром Яглычем, которому актриса родила уже двоих детей.

Паперная не регулярно публикует фото в своем Инстаграм, но иногда радует поклонников яркими снимками. На свежем фото Антонина показала вблизи свое идеальное лицо. Стоит отметить, что фото притягивало взгляды поклонников, обладая особым магнетизмом. Необычного цвета глаза выглядели волшебно.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Лисичка», «Какая красотка», «Хороша!», «Повезло мужу», «На маму совсем не похожа», «Огонь», «Тепло ли тебе девица», «Вся в мать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Антонине Паперной 30 лет. Сейчас она активно снимается в кино, несмотря на то, что совсем недавно родила сына.

Напомним, что дочь Ольги Сумской принарядилась и дала ценный совет: "Это настолько освежает женщину...".

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