Тоня Паперна, старша донька актриси Ольги Сумської, здивувала радикальними змінами
Як передає Politeka.net, 30-річна дівчина, теж до речі актриса, опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих фото, на яких постала в несподіваному світлі.
Так, тендітна Тоня вирішила відійти від романтичних образів - дівчину, очевидно, потягнуло на щось більш жорстке, зухвале й брутальне.
Світловолоса красуня покрутилася перед камерою в шкіряній куртці-косусі, з уже легкою потертістю, ременями та заклепками. Неозброєним оком помітно, що куртка їй трохи завелика, худенька дочка Сумської буквально потонула в ній. Користувачі відразу припустили, що дівчина "роздягла" свого чоловіка, Володимира Яглича, заради цього експерименту.
Також Тоня була в рваних джинсах, доповнивши образ невеликою сумочкою через плече.
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"Красива косуха, правда? Але не моя...", - підписала кадри зірка.
Однією з перших в коментарях відгукнулася її мати, написавши: "Косуха Я.?".
Що мала на увазі Ольга, неясно.
"Я думаю цей шифр ніхто не зрозуміє️️ 🕵🏼♀️", - відповіла їй дочка.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:
"...ой, десь, я її бачила..."
"І косуха красива і Тоня красива 😊😊😊"
"Все зрозуміло😍Яглич😄"
"Красива! Вам личить!!!! 🔥 🔥 🔥 Теж таку хочу"
"Трохи потерта або це така задумка..."
"Ви така худенька! А кажете, ще не в довагітній формі 😮 куди ж ще менше?"
"Красунечка😍"
Раніше ми розповідали, Паперна здивувала фотосесією в стильному брючному костюмі. На деяких фото Тоня грайливо відсунула ручку, щоб краще розкрити зону декольте, привертаючи тим самим ще більше уваги.
"Вбралася ❤️ 1,2,3,4?",- зірка показала, що для неї означає "вбратися", давши фанатам можливість вибрати найкраще фото.
Нагадаємо, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".