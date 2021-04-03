Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна виклала в мережу чарівне фото з маленькою донькою

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна виклала в соцмережу Instagram милу фотографію з кав'ярні, на якій позує разом з маленькою донькою. Відзначимо, що Тоня, як і її зіркова мама, теж актриса, але зараз вона в декреті, так як в минулому році народила дитину. Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина.

Однак дівчина рідко показує своїх дітей громадськості, а фото з ними лише час від часу з'являються в соцмережах Антоніни і її чоловіка. Проте, цього разу актриса все ж вирішила порадувати шанувальників милим кадром, на якому позує разом з маленькою донькою. Зіркова матуся з малятком відображені за столиком в затишному кафе, і поки Тоня насолоджується кавою, її дочка зайнята своїми справами.

У підписі до публікації Паперна написала: "Моя оберігає маму від десерту, ну або десерт від мами". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію актриси, засинаючи її і дитину компліментами в коментарях до фото. "Ого, а мала копія Яглича", "Яка вже дівчина велика виросла, ой красуня буде, бережіться хлопці", "Ось вже копія тата Вови! Дай Боже здоров'я Вам і щастя!", "Дочка красуня. Дуже на тата схожа", "Голубка моя", "Ух, яка татова копія", "Євочка дуже схожа на тата!",- пишуть у коментарях до фото Антоніни.

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