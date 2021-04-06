Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, порадовалась весне
Красотка - мать двоих детей, которая может похвастаться чудесной фигурой в любом наряде, передает Politeka.net. Профессия актрисы требует тщательного ухода за собой, поэтому Антонина не может позволить себе расслабиться.
Звезда рассказала, что к уходу за собой ее приучила мама с детства. Паперная занимается спортом и делает маски для лица
"В нашей семье не ухаживать за собой всегда было табу. С детства нас воспитывали, что девочка должна следить за собой каждый день", - поделилась однажды дочь Сумской.
Неудивительно, что красотка хвастается внешностью в Инстаграм. Так, в одном из последних постов Антонина позировала в белой кофте, черное пальто она расстегнула и сверкнула длинными ножками в кожаных брюках.
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"Веснааааа 🤍 Не надо вот эти вот пуховики и валенки 🙈", - написала актриса.
За час публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Красивая", "Тоня классный прикид !!!", "Любуюсь, как всегда красотка❤️❤️❤️вся в маму", - написали пользователи сети.
Отметим, Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. В юности девушка перебралась в Москву с твердым намерением поступить в театральный институт им. Бориса Щукина. Будущая звезда поступила со второй попытки.
В спектакле учебного театра «Щуки» девушку отметили премией «Золотой лист» за одну из ролей.
Сейчас красотка снимается в сериалах и фильмах.
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