Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная показала свой «зимний» лук в начале мая

Как пишет Politeka.net, актриса Антонина Паперная, которая с семьей живет и работает в России, показала, как одевается в последний месяц весны. Она поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором покрасовалась своим стилем.

На новом фото Паперная показала себя на улице. Несмотря на то, что к концу подходит уже первая неделя мая, одета актриса не слишком по-весеннему.

На ней леггинсы под кожу, теплое серое пальто и свитер с большим воротом. Дополняют образ Тони цветные кроссовки.

В подписи к фото актриса отметила, что одета тепло «по привычке». Дело в том, что на днях они с мужем гуляли по Санкт-Петербургу и на улице им приходилось ходить в дубленках и зимних куртках.

«Там +18, но я, по привычке, в зимнем луке», - написала дочь Сумской.

Пост актрисы набрал много лайков от ее поклонников.

«Девушка - загадка! И девушка -мечта», - писали в комментариях.

Ранее Паперная решила показать, как проводит время с мужем. Пара запечатлена во время прогулки по Санкт-Петербургу. Даже в начале мая там оказалось очень холодное, поэтому актеры одеты в теплые куртки, а муж Тони не забыл еще и о шапке.

Напомним, дочь Ольги Сумской появилась на прогулке, скрыв фигуру под толстым слоем одежды: "Смотрю и замерзаю".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской показала, как проводит время вместе с мужем: "Тоня, май месяц...".

Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской впечатлила сменой имиджа даже звездную маму, показательный кадр: "Дива".